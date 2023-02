Rally met elektrische én waterstofauto’s: ‘We zetten Zeeuws-Vlaanderen op de kaart’

Karim Bannani gaat na Hoek nu het avontuur aan bij ACV in Assen: ‘Ik ben er op mijn plek’

Karim Bannani is aan een nieuw avontuur begonnen. De voetballer uit Terneuzen is in het noorden van het land neergestreken en speelt in elk geval tot het eind van het seizoen bij de Asser Christelijke Voetbalvereniging, kortweg ACV genaamd. ,,Een heel familiaire club’’, zegt de 24-jarige linkervleugelverdediger.