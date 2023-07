Sasan Azimi is het beu en vraagt rechter om de strafzaak tegen hem stop te zetten

Samen met zijn broer Salar werd Sasan Azimi in maart 2021 met veel machtsvertoon door de politie van zijn bed gelicht en aangehouden. De flamboyante multimiljonairs uit Aardenburg werden verdacht van witwassen, fraude en valsheid in geschrift. Drie dagen lang zijn de Azimi’s verhoord.

Tot een rechtszaak is het nog altijd niet gekomen. In oktober is er een voorbereidende zitting bij de rechtbank. Daarvoor is alleen Salar Azimi gedagvaard. Sasan Azimi wordt formeel nog maar van één strafbaar feit verdacht. Het gaat om fraude met investeringen en beleggingen in Iran, het geboorteland van de broers. De andere zaken tegen Sasan Azimi zijn al geseponeerd.