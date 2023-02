Schoondijkse liet Frans dorpje 1,5 miljoen na, een jaar later is de burgemeester nog steeds dankbaar: ‘Dit zullen we nooit vergeten’

Eerste deur van Nieuwe Sluis alsnog naar Terneuzen gebracht, kantelen gebeurt later deze week

De eerste van vier sluisdeuren is zondagochtend alsnog vanuit de Autrichehaven in Westdorpe naar de Nieuwe Sluis in Terneuzen gebracht. Het transport werd eerst uitgesteld vanwege de verwachte weersomstandigheden.

29 januari