Sluis en Cadzand hebben en houden vertrouwen in hun trainer

Bij Sluis is het contract met trainer Ronny Tresonie met een jaar verlengd. Hij is in zijn tweede periode bij de club momenteel aan zijn tweede seizoen bezig. Eerder was hij tussen 2009 en 2017 al acht opeenvolgende seizoenen als trainer verbonden aan de club.

Sluis staat op de tweede plaats in de vierde klasse van het zondagvoetbal, achter Breskens. Sluis heeft twee punten minder, maar ook een wedstrijd minder. Volgende week hervat de ploeg de competitie met een uitwedstrijd bij Hulsterloo.

Cadzand verlengt zelfs twee jaar

Cadzand en trainer Niels de Krijger gaan nog zeker twee seizoenen met elkaar verder. De 35-jarige inwoner van Oostburg is nu bezig aan zijn eerste seizoen bij de dorpsclub. De club en coach zijn zeer tevreden over de geboekte progressie en verlengen de samenwerking nu met nog twee jaar.

Langs de lijn krijgt De Krijger de ervaren trainer Ruud Cornelis als assistent naast zich. Cornelis was tussen 2002 en 2016 in twee perioden al actief als hoofdtrainer bij de club uit het kustdorp. Cadzand bezet op dit moment de elfde plaats in de vierde klasse A.

Bij de senioren is Cadzand de eerste club waar De Krijger eindverantwoordelijke is. Hiervoor had hij het combinatie jeugdteam Groede/Cadzand 016 onder zijn hoede.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.