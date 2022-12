‘Soep for life’ brengt 1.726 euro in het laatje voor Brood(doos)nodig

In de week van 12 tot 16 december vond ‘Soep for life' plaats. “We boden als stad een kom verse soep aan onze medewerkers aan, in ruil voor een vrije bijdrage", zegt algemeen directeur Colin Beheydt. “Het leverde een mooi bedrag op.” Schepen van Personeel Pieter Marechal (CD&V) vult aan: “We kozen voor het project Brood(doos)nodig, omdat ook in Brugge kinderen met lege of ongezonde brooddozen naar school komen. We willen die problematiek aanpakken door ervoor te zorgen dat elk kind een gezonde maaltijd krijgt. Acht Brugse scholen doen hier al aan mee.”