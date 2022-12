Sofia (31) verhuist piercingshop van Maldegem naar Aalter: “De nieuwe trend? Permanente juwelen”

Sofia is afkomstig uit Maria-Aalter, woonde en werkte negen jaar in Maldegem, maar verhuist haar piercingshop nu weer naar Aalter om daar haar droom verder uit te bouwen. Je vindt Starfox Piercings naast kledingzaak Chrizia in de Stationsstraat. “Je kan hier terecht voor nieuwe piercings of om eens van juweeltje te wisselen”, vertelt Sofia. “Ik heb zelf een grote collectie piercings in huis. Ik plaats ook tandjuwelen. Een nieuwe trend is die van de permanente juwelen. Dan kies je een armbandje uit en dat maak ik dan vast rond je arm, zonder een slotje. Je kan de armband dus eigenlijk nooit meer uitdoen. Dat kan een cadeau met een mooie emotionele waarde zijn, als je iemand graag ziet.”