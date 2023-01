Stedelijke begraafplaats wordt park en ontmoetingsplek

De stad krijgt 65.000 euro subsidie vanuit Platteland Plus. “Onze stedelijke begraafplaats tussen de Molenstraat en Raverschootstraat is momenteel de ontbrekende schakel in de groene fiets- en wandelas tussen het westelijk buitengebied van Eeklo en de stadskern”, zegt schepen Filip Smet (CD&V). “We gaan de fietsas doortrekken doorheen de begraafplaats. Daardoor zal je kunnen fietsen van het fietspad aan de Ring ter hoogte van het ziekenhuis AZ Alma, tot helemaal aan de Désiré Goethalsstraat. We gaan het stadsbos Galgenhof ook uitbreiden tot aan de begraafplaats. We creëren ook een plek waar we sereniteit, ontmoeting en verbinding combineren met het samenbrengen van mensen in alle fasen van hun leven. We gaan de begraafplaats inrichten als een publieke ruimte en ontmoetingsplek. De parkbegraafplaats wordt voor iedereen een plaats om te bezinnen, te ontmoeten en te rusten in een groen kader.”