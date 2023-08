Van Eenennaam heeft z’n rust gevonden en laat zijn racket heel: ‘Dat zou me vroeger nooit zijn gelukt’

Het weer was misschien bar en boos op de finaledag van het 30ste Nouvall Vliegende Hollander tennistoernooi van TC Animo in Terneuzen, maar Maxime van Eenennaam hield zijn hoofd juist koel. Op dat ene moment eerder in de week na dan... De Zeeuws-Vlaamse tennisser heeft zijn rust gevonden, binnen en buiten de baan, en dat betaalde zich uit. ,,Gelukkig kwam het deze keer toch goed.’’