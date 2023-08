EENS EEN ZEEUW Zanger Leon VonTerra: ‘Een grote wens is om ooit op te treden op Concert at Sea’

Leon VonTerra, dat is de artiestennaam van Leo-Peter van Aerde, woonachtig in Utrecht. Onder die naam bracht de 60-jarige zanger, opgegroeid in Sas van Gent, begin dit jaar zijn debuutalbum uit. ,,Een grote wens is om ooit op te treden op Concert at Sea. Of dit een open sollicitatie is? Ja misschien wel.”