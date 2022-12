Team Sint-Janneke & Sint-Jozef opent net voor kerstvakantie hun vernieuwde school

Brugge Brugge haalt in 2022 voor 2,5 miljoen euro aan Europees geld binnen: “De Kerkebeek in Sint-Mi­chiels openleggen, dat gebeurt met de hulp van Europa”

Nu de balans is opgemaakt, is ook het cijfer definitief: Brugge haalde in 2022 voor 2,5 miljoen euro aan Europees geld binnen. En dat dient voor in totaal elf projecten.

19 december