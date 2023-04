Tonny en Berta moesten even wachten, maar ze kunnen aan de slag in hun nieuwe huis in Breskens

Tonny en Berta hadden de primeur. Ze zijn in de wolken met hun nieuwe stulpje. ,,We wonen al 46 jaar met veel plezier in deze straat”, vertelt Tonny. ,,Maar we kregen de laatste jaren te maken met sterfgevallen binnen de familie en dan ga je toch nadenken. Willen we straks bij problemen familie belasten? We zijn op zoek gegaan naar een geschikte, aangepaste woning. Voordat we zelf niet meer kunnen beslissen, wilden we alles geregeld hebben. En we wilden in Breskens blijven. We hebben goed rondgekeken en gekozen voor deze locatie. We kennen de buurt, Berta heeft vele jaren op deze plek in het voormalige bejaardencentrum Ter Schelde gewerkt.”