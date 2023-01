Tot rust komen in het theater

Composities gemaakt vanuit het hart en de onderbuik, zo omschrijft Michiel Borstlap zijn huidige muziekstijl. Geen klassieke muziek of jazz, maar meditatieve klanken die responderen met het gevoel van de luisteraar. De aanleiding voor zijn ‘muzikale switch’ was een concert van de Italiaanse sterpianist Ludovico Einaudi dat Borstlap bijwoonde. Ineens wist hij wat voor muziek hij wilde maken: Muziek waarbij het niet gaat om de noten, maar om de ruimte ertussen. ,,In 2010 was ik in Milaan”, vertelt Borstlap. ,,Daar gaf mijn toenmalige manager mij een CD en zei ‘Dit is recent uitgebrachte muziek van Ludovici Einaudi.’ ‘Luduvici wie?’, reageerde ik meteen. Ik had nog nooit van hem gehoord. Toen ik niet veel later zijn concert zag, werd ik aan het denken gezet.”