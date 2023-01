Twee kopstukken die drugsimperium uitbouwden in Eeklo voor rechter gedaagd: “Wie schulden maakte, werd bedreigd met een wapen”

Axelse huurders balkonwo­nin­gen mogen tijdelijk hun balkon niet meer op na ernstig ongeval

Corporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen maant huurders met dezelfde balkonrelingen als die in de Jan Steenstraat in Axel hun balkons tijdelijk niet meer te gebruiken. Ze hopen zo ernstige ongevallen, zoals die woensdagavond in Axel, te voorkomen.

12 januari