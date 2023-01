Vader krijgt geen straf voor slag aan 13-jarige voetbalspeler

Royal Knokke FC en Zwevegem Sport speelden op 5 december 2021 een jeugdvoetbalwedstrijd in Knokke. De wedstrijd liep echter uit de hand. In die mate zelfs dat een bezoekende supporter een slag uitdeelde aan een toen 13-jarige speler van Knokke. De politie werd ter plaatse geroepen en stelde vast dat het slachtoffer een verdikking en rode plek had op z’n linkerkaak.

Impulsieve reactie

Het slachtoffer en de trainer van Zwevegem wezen D.V. (53) uit Anzegem aan als dader. In een later verhoor zwakte de trainer zijn verklaringen echter af. Hij beweerde plots dat hij de slag niet goed gezien had. Volgens de rechter was dat echter niet meer dan een poging om de vader uit de wind te zetten, aangezien diens zoon in de ploeg van de man speelde.