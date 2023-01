Van een nieuwjaarswandeling tot een tweedehandsbeurs: onze vijf tips voor het weekend in Brugge en aan de kust

Maldegem Zo leeft Arthur Crul (21), vicewereld­kam­pi­oen bodybuil­ding: “Elke dag rijst, kip en groenten. Neen, dat smaakt mij niet!”

Arthur Crul (21) uit Maldegem heeft zilver behaald op het wereldkampioenschap bodybuilding in Praag. Hij mag zich nu vicewereldkampioen noemen in de categorie ‘Men’s Physique -23’. Maar hoe krijg je zo’n kathedraal van een lichaam? “In mijn puberteit twijfelde ik aan mezelf, en zo ben ik met fitness gestart”, vertelt Arthur. Dit is zijn leven.

18 januari