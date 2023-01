Verkoop seniorenflats zorgt voor ongerustheid: “Koper zal winst willen maken, dus op termijn wordt alles duurder”

EekloDe verkoop van de veertig seniorenflats boven het Zonneheem in Eeklo zorgt voor ongerustheid. Wie er vandaag huurt, zal dat ook bij de nieuwe eigenaar aan dezelfde voorwaarden kunnen blijven doen. “Maar voor toekomstige huurders wordt het zeker duurder. En dat is jammer voor de toekomst”, klinkt het.

Begin januari lanceerde de stad Eeklo het nieuws dat de veertig seniorenflats boven het Zonneheem verkocht zullen worden. De stad gaat de komende drie jaar voor miljoenen investeren, en is dus op zoek naar geld. Aan de verkoop zijn wel voorwaarden verbonden: het sociaal karakter van de seniorenflats moet behouden blijven. En wie er vandaag huurt, zal dat bij de nieuwe eigenaar aan dezelfde voorwaarden kunnen blijven doen. Toch is er ongerustheid.

“Voor de huidige huurders zal er door de verkoopsvoorwaarden inderdaad niet meteen veel veranderen”, zegt Isaura Calsyn (Groen). “Maar wij maken ons zorgen voor de toekomst. De koper zal de seniorenflats kopen, met het doel om winst te maken. Voor toekomstige huurders zullen de seniorenflatjes dus zeker wel duurder worden. Als stad moeten wij aandacht blijven hebben voor het aanbod kwalitatieve en betaalbare woningen. Ook voor kwetsbare ouderen. Door de seniorenflats te verkopen, geven we als stad een belangrijk instrument uit handen.”

Quote Vandaag stellen wij als stad duidelijk dat het sociaal karakter van de senioren­flats moet blijven, en dat wie er woont aan dezelfde voorwaar­den moet kunnen blijven huren Schepen Marc Windey

Schepen Marc Windey (SMS) kon in zijn vorig leven op de oppositiebanken een verkoop van de seniorenflats nog tegenhouden. Hij mocht maandagavond op de gemeenteraad dan ook uitleggen, waarom het stadsbestuur waar hij ondertussen deel van uitmaakt, nu toch voor een verkoop gaat. “Ik hoop persoonlijk nog altijd dat de verkoop van de seniorenflats niet nodig zal zijn”, zegt schepen Windey. “Maar we hebben het in de meerjarenplanning ingeschreven, als een mogelijke bron van inkomsten. Er is vandaag wel een groot verschil met de verkoop van jaren geleden, die toen onder andere door SMS tegengehouden werd. Toen lag er een naakte verkoop op tafel, zonder voorwaarden. Vandaag stellen wij als stad duidelijk dat het sociaal karakter van de seniorenflats moet blijven, en dat wie er woont aan dezelfde voorwaarden moet kunnen blijven huren.”

Quote Er is in het schepencol­le­ge geen vreugde­dans­je gedaan, wanneer de beslissing genomen werd Burgemeester Luc Vandevelde

Burgemeester Luc Vandevelde (SMS) geeft toe dat de verkoop een noodzakelijk kwaad is, om de financiën van de stad op peil te houden. “Er is in het schepencollege geen vreugdedansje gedaan, wanneer de beslissing genomen werd”, zegt de burgemeester. “Wij zullen als stad blijvend aandacht hebben voor mensen die het moeilijk hebben. Maar we geloven in de toekomst. De stad heeft destijds ook de woningen in het Zonnepark gebouwd, en dan overgedragen aan de Meetjeslandse Bouwmaatschappij. Een mooi voorbeeld dat een mooie toekomst nog kan, nadat de stad haar patrimonium verkoopt.”

Quote Ik blijf in dit dossier met een triestig en achterbaks gevoel zitten. Dit is geen transpa­rant beleid Christophe De Waele

Gemeenteraadslid Christophe De Waele (Open Vld) vindt dat de stad sneller eerlijk had moeten zijn over de verkoop. “Tijdens de bespreking van het budget 2023 in december, is met geen woord gerept over een verkoop van de seniorenflats. Het kan niet dat het schepencollege dit toen nog niet wist. Ik blijf in dit dossier met een triestig en achterbaks gevoel zitten. Dit is geen transparant beleid”, meent Christophe De Waele nog.

