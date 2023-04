Verweer ‘massaspermadonor’ Jonathan in rechtbank maakt geen indruk op Zeeuwse Lucie: ‘Lachwekkend’

met video Verbod geëist op zaad van Haagse massadonor: ‘Neergezet als dolle stier die zich graag voortplant’

Het zaad van de Haagse spermadonor Jonathan M. (41) ging jarenlang de wereld over. Hij verwekte er honderden kinderen mee. De voorgelogen moeders probeerden hem tevergeefs te stoppen. Daarom eiste een van hen donderdag bij de rechter een verbod op de ‘obsessieve voortplantingsdrift’ van de massadonor, over wie zelfs een Netflix-documentaire in de maak is.