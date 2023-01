VIDEO. Meetjeslanders klinken op het nieuwe jaar: “Dubbel leuk nadat het twee jaar niet kon”

In Kaprijke was het al de 31ste keer, en daardoor is het ook de oudste nieuwjaarsreceptie van het Meetjesland. Ook niet-Kaprijkenaren kwamen mee genieten van verse soep, cava, bier en gratis hapjes. In open lucht, rond het standbeeld van Den Toeter. “Leuk om de eerste dag van het jaar al zoveel dorpsgenoten te zien om nieuwjaarswensen over te maken. Een traditie in Kaprijke, maar de voorbije twee jaar kon het niet door corona. Daarom is het nu dubbel zo leuk.”