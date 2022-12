Vier Brugse bruggen zijn ‘in slechte tot heel slechte staat’

Verrassend zijn de resultaten allerminst. Zijn in slechte staat volgens de Vlaamse overheid: de Steenbruggebrug, Dampoortbrug 2 en de voetgangersbrug ter hoogte van de Brugeoise. Nog slechter gaat het met de Krakelebrug. Dat is niet verwonderlijk, want die brug is sinds een aanvaring compleet onbruikbaar. Het kan nog maanden duren vooraleer de brug weer in gebruik wordt genomen. “De Brugse bruggen worden volgens de minister maar om de drie, vier of vijf jaar geïnspecteerd. Behalve als ze in slechte staat zijn, dan wordt een plan van aanpak opgemaakt.”