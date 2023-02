Visserij Experience in Breskense haven wordt kleiner: ‘Wat is hier nog uniek aan?’

Het viscentrum zou een prachtige zwaan worden, maar gemeenteraadsleden zien het steeds verder devalueren tot een lelijk eendje. Projectontwikkelaar Caffarelli heeft Sluis laten weten dat het de Visserij Experience zoals het nu beoogd is, niet gaat bouwen. De bouw is al meerdere keren vooruitgeschoven en in die tijd heeft de ontwikkelaar de bouwkosten enorm zien stijgen.

Het is niet de eerste keer dat het plan wordt aangepast. Eerder werd de kotter die op het dak moet komen, al ingeruild voor een kleiner exemplaar. En dan is er nog een probleem. Sluis wil in het centrum een vismijn krijgen, maar Caffarelli twijfelt of die er wel komt. De ontwikkelaar wil niet bouwen voor leegstand, zeker omdat het een tamelijk kostbare aangelegenheid is waar geen garantstelling voor is geregeld.

De bouwer stelt nu voor 750 vierkante meter vloeroppervlakte te schrappen. De befaamde kotter moet niet op het dak, maar naast het gebouw komen. De Sluise gemeenteraad is niet te spreken. ,,Ons is een worst met mooie dingen voorgehouden, maar uiteindelijk krijgen we maar een paar dingen.”