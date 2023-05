Voetbalsters IJzendijke sluiten het seizoen positief af en hebben iets om naar uit te kijken

Werkstraf geëist voor fataal ongeval bij Aardenburg: ‘Ik had moeten stoppen’

Heel even raakte Hylke D. (43) de controle over de Jeep Gladiator kwijt. En in een paar seconden lag de robuuste pick-up vlak bij Aardenburg ondersteboven in een greppel. Het was een crash met grote gevolgen, omdat de 83-jarige bijrijder een dag later aan zijn verwondingen overleed.