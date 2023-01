Vragen over energiefactuur, wonen of verbouwen? Maldegemnaren welkom voor persoonlijk advies

Conclusie na eerste drie proefexplo­sies in Midden­sluis: maximaal toelaatba­re trilling gemeten

De eerste drie van vijf proefexplosies in de Middensluis zijn achter de rug. Het eerste plofje was nauwelijks te voelen, de tweede gaf alleen een dof knalletje. Na de derde en zwaarste plof, in de middag, kreeg Nieuwe Sluis al snel een paar meldingen van omwonenden.

11 januari