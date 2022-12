“Waarom geen Nederlandstalige naam voor opvolger van Kookeet?”: N-VA is geen fan van ‘Flavourite Bruges’

Zoals bekend komt er na tien edities geen vervolg op Kookeet. De laatste editie in september werd een flop en bezorgde de stad een financiële kater van 450.000 euro. In plaats van Kookeet komt er in 2024 een nieuw, dubbel evenement. Eentje zal gericht zijn op de liefhebber van gastronomie, het andere op het ruimere publiek. Dat zal gebeuren onder de naam ‘Flavourite Bruges’. “Geen goed idee”, vindt N-VA-fractieleider Geert Van Tieghem. “Beter was geweest om voor een Nederlandstalige of Brugse naam te kiezen.”