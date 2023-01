Werken Leopoldlaan (N9) gaan volgende week nieuwe fase

Net als Breskens nu, was Axel ongerust over vestiging Zeeuwse Gronden: ‘Dat beeld is heel snel gekanteld’

De onrust in Breskens rond een nieuw complex van Zeeuwse Gronden, klinkt directeur Jan van Blarikom bekend in de oren. Toen de zorginstelling voor psychiatrische zorg in 2008 neerstreek in Axel, was het niet anders. ,,Wij zijn een toevoeging voor iedere buurt.”

17 januari