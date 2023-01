Wielertoeristen van WTC Holiday herdenken Willem (80), die overlijdt na ongelukkige val: “We verliezen gewaardeerde kameraad”

WTC Holiday is één van de bekendste wielerclubs in Knokke-Heist. Zondagavond kwamen de leden samen in brasserie Cambridge op het Van Bunnenplein. Daar vond de jaarlijkse e nieuwjaarsreceptie en kampioenenviering van plaats. De man met de meeste kilometers op de teller in 2022 is Jan De Groote. Hij ontving de kampioenentrofee 2022 uit handen van sportschepen Jan Morbee.

Behalve een lach, was er op de nieuwjaarsreceptie ook ruimte om te rouwen. Want de bijeenkomst werd enigszins overschaduwd door het overlijden van actief wielerlid Willem van der Hooft, die vrijdag 20 januari bezweek aan de gevolgen van een ongelukkige val met zijn fiets een week eerder. Dat gebeurde niet met zijn koersfiets, maar wel tijdens een ritje met zijn gewone fiets. De man werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar bezweek daar uiteindelijk aan zijn verwondingen. De man was al tientallen jaren lid van de wielerclub. Voorzitter Patrick Dewulf en schepen Jan Morbee brachten hulde aan Willem, die werd geroemd voor zijn doorzettingsvermogen en als geen ander de fietswegen in de Zwinregio op zijn duimpje kende. “WTC Holiday verliest hiermee een sterk gewaardeerde wielerkameraad, maar laat door dit spijtige voorval de moed niet zakken”, zegt Patrick Dewulf. “Als dynamische vereniging waar zowel dames en heren van alle leeftijden van harte welkom zijn, blijven we onze rug rechten en maken we er ook in 2023 opnieuw een gezellig en sportief wielerseizoen van. Uniek is ook ons exclusief veteranenteam waar kranige gasten van 70 jaar en ouder de pedalen nog altijd lustig laten ronddraaien. Meesterknecht Daniël Goethals trekt als 88-jarige ancien graag voor alle wielersenioren de kop."