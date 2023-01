Zelfverklaarde voetbalmanager stalkt vrouw die geen relatie met hem wil: "Hij plaste tegen voordeur en plakte haar slot dicht met lijm”

E.K. en de vrouw uit Knokke leerden elkaar in augustus 2019 kennen. Hoewel hij getrouwd was, haalde K. alles uit de kast om haar hart te veroveren. Volgens het parket stelde de beklaagde zich zelfs voor als voetbalmanager, maar het mocht allemaal niet baten. Het slachtoffer zag een relatie niet zitten. E.K. begon haar daarop te belagen. Tussen 1 februari en 4 oktober 2021 belde hij de vrouw tientallen keren op. De vijftiger achtervolgde haar te pas en te onpas, maar ging nog veel verder. Zo zou hij op een dag zelfs in de brievenbus geplast hebben en het slot van de voordeur van de vrouw met lijm hebben dichtgeplakt. Bovendien daagde hij ook onverwachts op tijdens een voetbalwedstrijd van haar zoon.

In alle staten

Op 4 oktober kon de politie E.K. in de boeien slaan, toen hij opnieuw aan de voordeur van het slachtoffer aan het prutsen was. Hij werd een dag later aangehouden door de onderzoeksrechter en zat enkele dagen in de cel. “Sindsdien bleef het stil”, stelde Mario Renodeyn, de advocaat van de burgerlijke partij. “Maar dat kon ook niet anders. Mijn cliënt woont al enkele maanden bij familie in het buitenland om aan hem te ontkomen. Ze was in alle staten.”