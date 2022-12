Zwin Natuur Park verwent jong en oud extra tijdens kerstvakantie

Knokke-HeistTijdens de kerstvakantie organiseert het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist extra beleving in het huttenparcours en staan er winter- en gezinswandelingen op de agenda.

Elke openingsdag tijdens de kerstvakantie, behalve op 31 december, is er om 14 uur een winterwandeling met focus op de wintervogels in het Zwin.

Heel wat vogels brengen de winter door in het Zwin. Voor veel soorten watervogels is het Zwin een heel belangrijk gebied. Honderden ganzen, eenden en steltlopers komen uit het Hoge Noorden naar hier afgezakt. De gebieden waar ze in de zomer broeden en waar ze veel voedsel kunnen vinden, zijn ’s winters guur en voedselarm. Met de Zwinuitbreiding genieten die watervogels van ruim 100 hectare extra waar ze voedsel en rust kunnen vinden.

In een sfeervol kader loodst een Zwingids bezoekers langs de mooiste plekjes van het natuurgebied. De wandeling wordt afgesloten met een warme chocolademelk of een glühwein in Zwinbistro The Shelter. Voor de wandeling is online reserveren nodig, dat kan via de website.

Knutselen voor kinderen

Specifiek voor gezinnen met kinderen tussen 5 en 12 jaar worden er extra gezinswandelingen ingepland van maandag tot donderdag met een Nederlandstalige gids. Op donderdag is er ook een Franstalige gids. De gezinswandelingen starten telkens om 10.30 uur. De Zwingids geeft info op maat van de jongste bezoekers en zorgt voor een speelse toets met leerrijke opdrachtjes. De volgorde waarin de opdrachten worden uitgevoerd, bepaalt de groep zelf met een dobbelsteen. Na de gezinswandeling krijgen de deelnemers soep aangeboden. Voor de wandeling is online reserveren nodig via de website.

Daarnaast organiseert het Zwin Natuur Park een knutselactiviteit voor kinderen waarbij ze een egel uit een dennenappelen maken en is er een boeiend kinderverhaal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.