De kosten voor een invalidenkaart verschillen enorm per gemeente: hoe zit het in Smallingerland?

Davide Ghiotto imponeert met wereldti­tel op tien kilometer, zilver Jorrit Bergsma, geen medaille Patrick Roest na ineenstor­ting

Davide Ghiotto heeft met een indrukwekkend optreden in Thialf de wereldtitel op de tien kilometer gepakt. De 29-jarige Italiaan snelde op het ijs in Heerenveen naar een tijd van 12.41,35. Jorrit Bergsma ging met de zilveren medaille aan de haal, al was dat op grote afstand van Ghiotto: 12.55,64. Patrick Roest stortte in de slotrondes in en werd vierde. Het brons was voor Ted-Jan Bloemen.