Dit is hoe de eerste teams uit Smallingerland dit weekeinde speelden

Update Arrestant komt gevangenis Leeuwarden binnen met geladen pistool op zak

Een gedetineerde is recentelijk de gevangenis in Leeuwarden binnengekomen met een geladen pistool op zak. Dat bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na berichtgeving van de Leeuwarder Courant. De man was vermoedelijk niet goed gefouilleerd bij zijn aanhouding in Noord-Holland.