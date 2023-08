Stoppen bij Vlietermo­nu­ment op Afsluit­dijk deels weer mogelijk

Weggebruikers die vanuit Friesland over de Afsluitdijk rijden, kunnen weer stoppen ter hoogte van het Vlietermonument. Rijkswaterstaat heeft dinsdag de nieuwe en uitgebreide verzorgingsplaats daar opengesteld voor verkeer. Op de verzorgingsplaats is als hoogwaterkering een muur van 750 meter lang en ruim 3 meter breed gebouwd. De muur is tevens een nieuw uitkijkpunt, aldus de waterbeheerder.