Jongen (17) aangehouden na steekincident azc Drachten

Lichte bewolking waar onweersbui­en uit kunnen vallen in Smallinger­land

Het wordt vandaag bewolkt en de neerslagkans blijft hoog in Smallingerland. 's Middags stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vanavond is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden.