ONT 2 wint thuis van Fc. Grootegast 2

Politie in gesprek met jonge kinderen die broedende eend doodsloe­gen in Balk

De ouders van de kinderen die begin mei een broedende eend doodsloegen in de Friese plaats Balk, hebben zich gemeld bij de politie. Met de ouders en hun kinderen gaat de politie in gesprek. het Openbaar Ministerie gaat in overleg met de politie besluiten hoe de zaak wordt afgehandeld.