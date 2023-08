Uitgestrekte wolkenvelden, amper zon in Smallingerland vandaag

Zwemmer Korstanje haalt vertrouwen uit eerste WK-finale: ‘Het blijkt dat ik op de goede weg ben’

Met dank aan meer trainingsarbeid, goede coaching en boswandelingen met mentor Ranomi Kromowidjojo stond Nyls Korstanje in het Japanse Fukuoka in zijn eerste finale op een WK langebaan. Hoewel het niet lukte om mee te doen in de strijd om de medailles, haalde hij met het oog op de Spelen in Parijs vertrouwen uit zijn vijfde plaats.