Vanmiddag en vanavond kans op lichte regen in Smallingerland

Treinver­keer op Bevrij­dings­dag was ‘behapbaar’ voor NS: ‘We hebben iedereen thuis kunnen brengen’

Het treinverkeer op Bevrijdingsdag was volgens NS ‘druk, maar behapbaar’. Vooral in de late treinen was het druk met mensen die een bevrijdingsfestival hadden bezocht. ,,We hebben iedereen thuis kunnen brengen”, zegt een woordvoerder van de NS.