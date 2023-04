Brandweer schreeuwt om personeel, maar Harry (62) en Jan (73) zouden zo weer op de wagen springen

column Hoe graag Jeroen ook met het gezin in de auto zit, voor een leefbare stad moeten die stinkende dingen weg

Het is een van de leukste foto’s van de afgelopen tijd op mijn telefoon. Ik zit samen met mijn vrouw achter in de auto, zoon Koen achter het stuur en dochter Merel ernaast. Het is het eerste ritje met zijn vieren waarbij mijn vrouw of ik niet voorin zitten.