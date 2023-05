Dit is hoe de eerste teams uit Soest dit weekeinde speelden

Help, daar is de Japanse duizend­knoop weer... of heeft de ‘monster­plant’ stiekem nog voordelen?

Help, het is lente en daar is hij weer: de Japanse duizendknoop (JDK)! De schadelijke plant komt inmiddels op een paar duizend bekende plekken voor. Met name Amersfoort zet dit jaar in op rigoureuze aanpak van de plant en trekt er het recordbedrag van 680.000 euro voor uit. Maar... er zitten niet alléén maar nadelen aan de woekerplant. ‘De stengels eten? In Japan is dat heel gewoon.’