Column Niet alleen christenen, maar ook seculiere gelovigen schrijven nu voor wanneer je croissant­je mag kopen

Steeds als hier een elektrische scooter stopt, met daarop een Oost-Europese jongeman in een afzichtelijke regenjas en met een verhuisdoos op zijn rug, en het Kleine Mevrouwtje Goossens naar de voordeur snelt om sushi, een hamburger, of in het ergste geval een beker gesuikerde koffie in ontvangst te nemen, dan denk ik aan de mistige (althans, in mijn hoofd) jaren 80.