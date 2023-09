Kinderboerderij in Soest sluit deuren na dreigend telefoontje: ‘Mooie middag verziekt door flauwe grap’

Wondermid­del voor hartpa­tiënt door één verkeerde beslissing plots van tafel: ‘Spijt als haren op ons hoofd’

Het leek zo mooi: een middel tegen jicht, colchicine, waarbij ook hartpatiënten baat blijken te hebben. En dat ook nog eens voor een prikje te krijgen is. Maar door één verkeerde beslissing is nu een Amerikaanse farmaceut er mee aan de haal gegaan, en ligt een prijsverhoging op de loer. ‘Zelfs de náám van het middel is gejat.’