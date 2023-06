Lichte bewolking in Soest vanmiddag en vanavond

Keiverliefd op mijn auto Arco wordt niet blij van auto’s, maar heeft een auto waar hij blij van wordt: ‘Mijn vrouw vindt ’m ook leuk’

Hij is niet per se een ‘auto-man’, zoals Arco Harmans uit Soest het zelf zegt. Maar elke keer als hij zijn Volkswagen T2B ziet staan, wordt hij er blij van. En dingen waar we blij van worden, daar kunnen we er wel wat meer van gebruiken tegenwoordig, vindt hij.