Mannen lopen met ‘dubbele kleding’ aan en met bivakmutsen op door Soest: politie zet wijk dicht

Petra's liefde maakte einde aan leven, zij wil gesprek over zelfdoding openen: ‘Voel dat ik iets moet doen’

Als twee agenten bij haar aan de voordeur staan, weet Petra (34) al hoe laat het is: de liefde van haar leven is er niet meer. Ze belandt in een zwarte periode en komt erachter dat het onderwerp zelfmoord nauwelijks bespreekbaar is. Om dit te veranderen gaat ze lopen: 113 kilometer, van Amsterdam tot aan het politiebureau in Amersfoort.