Marktplaats: aanbod airco's in Soest keldert in juli

26 acts uit binnen- en buitenland op Spoffin: ‘Een mooi, opwindend en ontroerend programma’

Met 26 wervelende acts uit binnen- en buitenland presenteert festival Spoffin in het weekeinde van 25 tot 27 augustus een staalkaart aan afwisselend straattheater, op straten en pleinen in de binnenstad van Amersfoort. ,,We willen de mensen een mooi, aantrekkelijk, maar ook ontroerend programma bieden.”