Nachtvlinders spotten wint aan populariteit: in Soest werd 28 procent van alle soorten gezien

de kwestie Ambulance­post naast Superfun? Dit vinden de lezers: ‘Goede plek en niks mis mee!’

We vroegen de lezers in de wekelijkse Kwestie naar de geplande nieuwe ambulancepost in Amersfoort? Het is al enige tijd een zorgpunt voor de gemeente en enkele inwoners lijken van plan om het een aanhoudend vraagstuk te maken. De keuze om de nieuwe ambulancepost op het parkeerterrein van Superfun te plaatsen, vlakbij een druk kruispunt en pal naast een nieuw natuurgebied, baart hen zorgen. 'Deze plek is logisch qua uitrijden in verschillende richtingen.’