Nieuwe media maken Jean (68) niet uit, zijn hart ligt na 26 jaar nog steeds bij de radio: ‘Brengt spanning’

Soest tegen Amersfoort: ‘Leuk hoor, die rondweg schrappen, nu zitten wíj met de gebakken peren’

Soest bekijkt met argwaan de plannen van Amersfoort om, in plaats van een westelijke rondweg, fietsers meer ruimte te geven aan de westkant van de stad. Blijft Soest nog wel goed bereikbaar voor auto’s en bussen, is de angst die in Soest leeft.