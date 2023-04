Osman (41) zweeg drie jaar over ‘doodsoorzaak’ van pasgeboren baby: ‘Hoe kon je een oog dichtdoen?’

psv op bezoek Duizenden supporters in het kleine Spakenburg: zo leiden club, politie en gemeente alles in goede banen

Na de spectaculaire overwinning op Groningen en de stunt tegen FC Utrecht is het bijna zover: de grote klapper tussen SV Spakenburg en PSV. Het dorp maakt zich op voor ongekende drukte, want er zijn alleen al 6300 supporters op de been. De club, gemeente en politie werkten de afgelopen weken de klok rond om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt op de grote dag.