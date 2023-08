Recordaantal wandelaars doet mee aan Soester Wandelweekend

Zo'n welvarende plaats, en toch houdt drugscir­cuit Baarnse jongeren in de greep: hoe kan dat?

Een wanhopige moeder die met haar 18-jarige zoon Micha* de auto in stapt om zijn schulden bij drugsdealers af te lossen. Het lijkt op een verhaal uit een film, maar niets is minder waar. Het speelt zich af in Baarn en het verhaal van Micha staat niet op zichzelf. Het welvarende dorp wordt in de greep gehouden door drugscriminaliteit waar vooral jongeren bij betrokken zijn.