FOTOSERIE Een acrobaat op stelten of een gekke kapper met een contrabas: dat is Spoffin, dit weekend in Amersfoort

Zie je dit weekend een gekke kapper door de stad dolen, of een acrobaat op stelten rondschuifelen? Geen paniek: Spoffin neemt bezit van Amersfoort. Tot en met morgen zijn in totaal 23 acts te zien op verschillende plekken in en rond het centrum.