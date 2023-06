Soest: 44,9% van alle huizen heeft nog geen energielabel

Man of vrouw, Tukker of Turk: het maakt niet uit, als de nieuwe burgemees­ter van Zeist hiér maar aan voldoet

De nieuwe burgemeester van Zeist moet véél in huis hebben. Geslacht, herkomst of achtergrond doen er niet zo toe. Maar als het aan inwoners en politiek ligt is hij of zij wel ‘betrokken, verbindend, humoristisch, vernieuwend, stressbestendig, vol lef en daadkracht’ en meer. Voor wie denkt aan het uitgebreide wensenprofiel te kunnen voldoen: vanaf vandaag staat de vacature officieel open.