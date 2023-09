Soest zet laaggeletterdheid weer op de kaart: ‘Moeten deze mensen niet afschrijven, maar in ze investeren’

Iedere dag gemiddeld vier telefoon­tjes over verwarde personen: ‘In korte tijd soms veel meldingen’

Gemiddeld vier overlastmeldingen per dag van personen met onbegrepen gedrag. Wie de cijfers zonder context bekijkt, kan concluderen dat de politie in Amersfoort er zijn handen vol aan heeft. Daarbij komt ook nog een (flinke) stijging in wapenhandel en -bezit, blijkt uit de criminaliteitscijfers van het afgelopen half jaar.