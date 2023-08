Voedsel­bank zet zich schrap voor groeiende armoede: ‘We zijn er niet om falend beleid te compense­ren’

De bodem van portemonnee komt in zicht, terwijl de prijzen blijven stijgen. Als de politiek niets doet, zal het aantal mensen in armoede fors toenemen, zo becijfert het Centraal Planbureau. Hulporganisaties in de regio Utrecht nemen die voorspelling uiterst serieus en zetten zich schrap voor nog meer mensen die het financieel niet meer redden.