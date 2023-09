Welkom op de heetste plek van Amersfoort: ‘Wij komen vandaag niet meer van deze plek af’

Het is al september maar toch volgen de hitterecords elkaar in raptempo op. In de Amersfoortse wijk Soesterkwartier - de heetste plek van de stad - is het nauwelijks uit te houden. ,, In de achtertuin kunnen we nu echt niet zitten want daar schijnt de hele dag de zon.”